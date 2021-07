Altra follia di mercato del Psg, Leonardo scatenato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Pogba al Psg, piovono conferme su questa trattativa che avrebbe del clamoroso. Il Psg non si ferma e va all’assalto del gioiello francese. Anche Paul Pogba al Psg, la dirigenza parigina sta costruendo una squadra da Playstation Pogba al Psg – Dopo Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma , il Paris Saint Germain è pronto ad un altro colpo ad effetto. Il club parigino starebbe puntando tutto su Paul Pogba. Il talento del Manchester United, che non ha rinnovato il suo contratto (in scadenza a giugno del 2022) con gli inglesi, è il sogno del presidente Nasser Al-Khelaïfi, pronto a costruire intorno a lui un centrocampo da sogno. Secondo quanto riportato da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Pogba al Psg, piovono conferme su questa trattativa che avrebbe del clamoroso. Il Psg non si ferma e va all’assalto del gioiello francese. Anche Paul Pogba al Psg, la dirigenza parigina sta costruendo una squadra da Playstation Pogba al Psg – Dopo Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma , il Paris Saint Germain è pronto ad un altro colpo ad effetto. Il club parigino starebbe puntando tutto su Paul Pogba. Il talento del Manchester United, che non ha rinnovato il suo contratto (in scadenza a giugno del 2022) con gli inglesi, è il sogno del presidente Nasser Al-Khelaïfi, pronto a costruire intorno a lui un centrocampo da sogno. Secondo quanto riportato da ...

