Alluvioni | incendi e caldo estremo | i disastri ambientali che hanno segnato i primi sette mesi del 2021 – Le foto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli ultimi allarmi, in ordine di tempo, riguardano lenel nord Europa e in Germania e la devastazione causata dalle piogge chetravolto la Cina, mai viste «in mille anni» nel Paese. La regione della città di Zhengzhou, 12 milioni di abitanti, ha sospeso qualsiasi attività e collegamento per fronteggiare la mole di acqua che si è abbattuta sull’area provocando la fuga di migliaia di persone attualmente sfollate. Questidel, tuttavia,visto una lunga serie dibalzare in prima ...