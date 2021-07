Alluvione in Cina, almeno 18 morti e 300mila evacuati (Di mercoledì 21 luglio 2021) almeno 18 morti e quasi 300mila evacuati nella provincia centrale cinese dell'Henan per le alluvioni conseguenti alle piogge torrenziali. Secondo i metereologi è la peggiore Alluvione degli ultimi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021)18e quasinella provincia centrale cinese dell'Henan per le alluvioni conseguenti alle piogge torrenziali. Secondo i metereologi è la peggioredegli ultimi ...

