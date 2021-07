Alluvione Germania, governo stanzierà 400 milioni di euro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un piano di aiuti da 400 milioni di euro, metà dei quali finanziati dal governo federale e metà dai Lander. A una settimana dall’inizio delle inondazioni che hanno colpito soprattutto la Renania-Palatinato ed il Nordreno Vestfalia, il governo tedesco ha in programma di varare un massiccio piano di aiuti per ricostruire le infrastrutture e gli edifici danneggiati. È previsto anche un fondo per la ricostruzione. Una decisione definitiva sull’importo di questo fondo sarà presa solo quando sarà stabilita con maggiore precisione l’entità dei danni nelle prossime settimane. Il governo ha inoltre in programma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un piano di aiuti da 400di, metà dei quali finanziati dalfederale e metà dai Lander. A una settimana dall’inizio delle inondazioni che hanno colpito soprattutto la Renania-Palatinato ed il Nordreno Vestfalia, iltedesco ha in programma di varare un massiccio piano di aiuti per ricostruire le infrastrutture e gli edifici danneggiati. È previsto anche un fondo per la ricostruzione. Una decisione definitiva sull’importo di questo fondo sarà presa solo quando sarà stabilita con maggiore precisione l’entità dei danni nelle prossime settimane. Ilha inoltre in programma ...

