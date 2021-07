Alleanza con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu per l'auto elettrica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo giapponese per le auto elettriche. L’annuncio è importante: perché Toyota, Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu, ovvero una fetta consistente dell’automotive nipponico, hanno deciso di stringere un accordo per una joint venture che avrà principalmente (ma non solo) carattere commerciale. La Toyota sarà leader di questa nuova Alleanza con una quota del 60%, mentre gli altri quattro partecipanti avranno ciascuno il 10%. joint venture per le e-car con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo giapponese per leelettriche. L’annuncio è importante: perché Toyota,, ovvero una fetta consistente dell’motive nipponico, hanno deciso di stringere un accordo per una joint venture che avrà principalmente (ma non solo) carattere commerciale. La Toyota sarà leader di questa nuovacon una quota del 60%, mentre gli altri quattro partecipanti avranno ciascuno il 10%. joint venture per le e-car conSegui su ...

