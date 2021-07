Allarme da Israele | i vaccini stanno funzionando?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) di Paolo Becchi, Nicola Trevisan, Giovanni Zibordi Inil governo ha deciso di rinviare a data da destinarsi (era previsto dal 1°agosto), l’ingresso del turismo estero nel paese; mantenendo quindi le restrizioni e non facendo alcuna distinzione tra vaccinati con eventuali “green pass” e non. In effetti a cosa serve il pass se il contagio è presente anche tra i vaccinati? In Inghilterra sappiamo che è in corso un’esplosione di contagi chesuperando i 40 mila al giorno; è pur vero che i morti si sono ridotti rispetto alla primavera, ma esiste anche l’effetto stagionalità e gli ospedalizzati in Inghilterracomunque ...