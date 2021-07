(Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. “Nonostante i migliori sforzi di tutte le parti coinvolte, la pandemia di-19 in corso e le conseguenti restrizioni hanno obbligato alla cancellazione dell’evento – si legge in una nota – Il Campionato del Mondo Fim MotoGP non vede l’ora di tornare a correre davanti alla folla incredibilmente appassionata di Buriram nel 2022. Al momento è allo studio un evento di sostituzione ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili”.(ITALPRESS). su Il Corriere ...

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - stefano_romani : RT @RadioRadioWeb: 'Cosa dice la legge? C'è un reato specifico: quello di procurato allarme. Esistono poi vari reati di istigazione all'odi… - Italpress : Allarme Covid, cancellato il Gp di Thailandia - blogsicilia : #notizie #sicilia Allarme Covid, cancellato il Gp di Thailandia - - LaNotifica : Allarme Covid, cancellato il Gp di Thailandia -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid

La Repubblica

Tramite Gabriele Gravina la Figc ha sollecitato le Leghe e l'Aic a sensibilizzare i propri tesserati e definito un nuovo protocollo antiche prevede test in abbondanza per individuare presto ...... no speculazioni" 23 Aprile 2020 ORTOFRUTTA -di Confagricoltura Toscana: "Il gelo mette a ... "Comprate alberi veri" 16 Dicembre 2020 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza:...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.TORONTO - Improvvisa impennata dei casi, aumento delle ospedalizzazioni, crescita dei ricoveri in terapia intensiva e decessi. Riassumendo, una nuova ondata della pandemia, con i governi costretti a i ...