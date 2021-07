Alitalia | a breve richiesta proroga Cig altri 12 mesi

Advertising

In previsione della scadenza della Cigs fissata per il prossimo 23 settembre, i Commissari diavvieranno ala procedura di richiesta di proroga per i successivi 12 mesi per i lavoratori di. E' quanto si apprende dai sindacati che sottolineano come anche alla luce degli ...Parallelamente, aavvieremo corsi online per chi lavora nelle stazioni appaltanti, piccole e ... 'Date le drammatiche condizioni di, è stato un negoziato lungo e difficile. Che ha portato ...In previsione della scadenza della Cigs fissata per il prossimo 23 settembre, i Commissari di Alitalia avvieranno a breve la procedura di richiesta di proroga per i successivi 12 mesi per i lavoratori ...Il rapporto 2020 dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: polverizzati 7 passeggeri su dieci. Le speranze di ripresa grazie ai vaccini. E si guarda al primo spazioporto nel 2023 ...