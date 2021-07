Alessandra Clemente | “Il 2 agosto al via i lavori per la Galleria Vittoria”

Advertising

antonellaa262 : Alessandra Clemente (candidato sindaco Napoli): “Sono la candidata più giovane della storia di Napoli. Il 2 agosto… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Assessori e consiglieri comunali, ecco la lista di chi sta 'tradendo' Alessandra Clemente [di Alessio Gemma] [aggiornamento… - rep_napoli : Assessori e consiglieri comunali, ecco la lista di chi sta 'tradendo' Alessandra Clemente [di Alessio Gemma] [aggio… - AntonioMusella : Alessandra Clemente: 'Maresca ha portato la Lega a Napoli, noi arriveremo fino alla fine' - glooit : Alessandra Clemente: 'Maresca ha portato la Lega a Napoli, noi arriveremo fino alla fine' leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Clemente

La Repubblica

'Il 2 agosto prossimo via ai lavori nella '. L'annuncio arriva dall'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli,, all'indomani della firma con Anas della convenzione operativa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all'interno della Galleria. Ci sono voluti dieci mesi, ......Ross Alejandro Nuñez - Jimenez Aleksandra Szylkiewicz Aleksi YlönenDrigo...Claudio Balderacchi Claudio Bertolotti Claudio Maffioletti Clayton Cheney Clemens Chay...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Mercoledì 28 luglio, alle 10:00, in via Gennaro Serra sarà collocata la targa che ricorderà Fabio De Pandi. Lo annuncia oggi, 21 lugl ...«Il 2 agosto prossimo via ai lavori nella Galleria Vittoria». L’annuncio arriva dall’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Alessandra ...