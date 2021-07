Alessandra Amoroso, l’outfit a Battiti Live fa colpo: il prezzo di scarpe e vestito (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso conquisterà per la prima volta lo stadio San Siro dal nome “Tutto accade a San Siro”. La cantante ex Amici si esibirà per la prima volta nello stadio milanese con uno show tutto suo. “In questo periodo ho avuto modo di lavorare molto su me stessa, capire chi sono e cosa voglio – ha raccontato la cantante -. Adesso lo posso dire: sono pronta per questo passo”. “È un grande traguardo, per me, per la mia famiglia, per il mio pubblico – ha spiegato Alessandra Amoroso -. Io lo avevo in testa da un po’. Quando me lo hanno detto non ci ho creduto subito, mi sono fatta mille pensieri e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 13 luglio 2022conquisterà per la prima volta lo stadio San Siro dal nome “Tutto accade a San Siro”. La cantante ex Amici si esibirà per la prima volta nello stadio milanese con uno show tutto suo. “In questo periodo ho avuto modo di lavorare molto su me stessa, capire chi sono e cosa voglio – ha raccontato la cantante -. Adesso lo posso dire: sono pronta per questo passo”. “È un grande traguardo, per me, per la mia famiglia, per il mio pubblico – ha spiegato-. Io lo avevo in testa da un po’. Quando me lo hanno detto non ci ho creduto subito, mi sono fatta mille pensieri e ...

Advertising

rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso e la prima volta a #SanSiro: “Sarò la seconda artista dopo Laura Pausini, ora sono pronta e so d… - TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star… - chiara1v : RT @msocialmagazine: “TUTTO ACCADE”… (per Alessandra Amoroso) …fuori il prossimo autunno…e a San Siro il 13 luglio 2022! @Amorosiniitalia @… - radiocalabriafm : ALESSANDRA AMOROSO - URLO E NON MI SENTI -