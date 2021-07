Alberto Zangrillo ci riprova | «Il virus è clinicamente morto | spaventare non è educativo e basta allarmismi»

Advertising

LegaSalvini : ++ IL PROF. ZANGRILLO CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA: “CREA PANICO, ECCO I VERI NUMERI DEL CORONAVIRUS” ++ Il Prof.… - Open_gol : Il primario del San Raffaele torna a pronosticare la fine dell’epidemia. La prima volta non andò benissimo - il_brigante07 : RT @rubino7004: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade' – Libero Q… - Victoria_Wet : RT @OrtigiaP: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'nell’ultima s… - MelgerTina : @info_zampa @dukana2 @CCKKI @umanesimo @Lacasespoglia @giusigrasso @VotaSpartaco @PMO_W @amaryllide1… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Zangrillo

, primario di Anestesia e Rianimazione all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell'università Vita - Salute San Raffaele, conferma così in un'intervista a 'La Stampa' ...Così, prorettore dell'Università e primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele di Milano in un'intervista a La Stampa in cui si dice in disaccordo sul green pass: "Per me ...Ora, 21 luglio, lo ripete in un'intervista alla Stampa: "Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale ...A oltre un anno di distanza dalla prima dichiarazione sul virus “clinicamente morto”, che avevano suscitato grande scalpore, Alberto Zangrillo, primario ...