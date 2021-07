Albano Carrisi escluso da The Voice Senior insieme a Jasmine | sbotta | “Deluso | ecco che hanno fatto a mia figlia”

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è statofuori da Thea sua. L’anno scorso li abbiamo visti nelle vesti di giudicia Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e il rapper Clementino. A dirigerli, Antonella Clerici, che con la trasmissione ha ottenuto un vero successo raggiungendo una media di share che ha sfiorato il 20%. La bella bionda della Rai si è riconfermata per la prossima stagione e,a lei, quasi tutto il cast. Manca solo il cantante di Cellino San Marco che ancora non conosce i ...

... ma questo non sembra essere il caso di Jasmine, figlia die Loredana Lecciso. La giovanissima cantante, agli esordi della sua carriera, si è già fatta conoscere al grande ...Nessuno tocchi l'Ave Maria. Soprattutto se a cantare durante la celebrazione religiosa è, applaudito in tutto il mondo: averlo in chiesa è il sogno di tutti i promessi sposi. Qualche settimana fa Monsignor Luigi Mansi si è detto amareggiato e addolorato dopo le immagini di ...Una canzone dalle sonorità reggaeton firmata dal nuovo talento Deny K, colombiano cresciuto in Italia, con il dominicano Kiko el Crazy (stella da milioni di follower) e la partecipazione di Jasmine ...Jasmine Carrisi, Calamite: Battiti Live 2021, video. Grande successo estivo per la cantante figlia dell'amatissimo Albano.