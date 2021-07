Al Chianti Festival un omaggio al teatro di Euripide (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per informazioni e prenotazioni, scrivere all'email: info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com e www.toscanaspettacolo.it. Per essere sempre aggiornati, inoltre,... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per informazioni e prenotazioni, scrivere all'email: info@vittorioalfieri.com e consultare i siti www.vittorioalfieri.com e www.toscanaspettacolo.it. Per essere sempre aggiornati, inoltre,...

Advertising

wordsandmore1 : ? La Valdisieve ha il suo festival: Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina. Giovedi 22 luglio presso la… - CittadinoOnline : Chianti Festival: nuove serate sotto le stelle fra musica e teatro - - SienaFree : Chianti Festival: nuove serate sotto le stelle fra musica e teatro - Nazione_Siena : Al Chianti Festival jazz e quiz sotto le stelle - wordsandmore1 : ? La Valdisieve ha il suo festival: Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina. Venerdi 16 luglio presso la… -