Aiuti alle imprese siciliane in difficoltà, nuovo bando dell'Irfis (Di mercoledì 21 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “L'Irfis nel 2017 era da tutti inteso come un carrozzone, deliberava solo 57 pratiche in un anno. Nel 2020 siamo riusciti a segnare un record. Abbiamo approvato 7.000 pratiche e abbiamo aiutato 400 ristoratori con misure straordinarie, evidentemente per il governo regionale Irfis rappresenta oggi un interlocutore serio”. A parlare, in un'intervista all'Italpress, è Giacomo Gargano, presidente Irfis.Domani verrà pubblicato il bando per le imprese. “Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni di categoria e tutti gli ordini professionali – spiega – è la prima volta che capita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “L'nel 2017 era da tutti inteso come un carrozzone, deliberava solo 57 pratiche in un anno. Nel 2020 siamo riusciti a segnare un record. Abbiamo approvato 7.000 pratiche e abbiamo aiutato 400 ristoratori con misure straordinarie, evidentemente per il governo regionalerappresenta oggi un interlocutore serio”. A parlare, in un'intervista all'Italpress, è Giacomo Gargano, presidente.Domani verrà pubblicato ilper le. “Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni di categoria e tutti gli ordini professionali – spiega – è la prima volta che capita, ...

