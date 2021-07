(Di mercoledì 21 luglio 2021) Anel, difensore classe 1999 del Malmo, è finito nel mirino delsecondo quanto riportato qualche giorno fa dal portale Goal. Il calciatore ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb,ndosi a 360 gradi: Sull'interesse die Atalanta: "Ho sentito dell'interesse dall'e dei rapporti tra alcuni club e il mio agente. Fa molto piacere sapere dell'interesse da parte di società dei più grandi campionati. E questo per me è una conferma di quanto abbia fatto bene". Su un futuro in A: "Pare che l'possa essere la mia futura destinazione, ma nulla ...

Advertising

gilnar76 : Ahmedhodzic, seguito dal #Napoli, si racconta: 'Voglio crescere in Italia' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Ahmedhodzic seguito

SpazioNapoli

Si registra l'interessamento per Anel, difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma col passaporto (anche) bosniaco. È stato a lungodall'Atalanta, lo scorso ...'Si spiega così l'interessamento per Anel, difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma col passaporto (anche) bosniaco. È stato a lungodall'Atalanta, lo scorso ...Anel Ahmedhodzic, difensore bosniaco del Malmo, ha parlato a Tuttomercatoweb del suo accostamento al Napoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho saputo dell’interesse di alcune squadre ita ...Anel Ahmedhodzic è uno dei giocatori più interessanti nel panorama scandinavo. 22 anni, nativo di Malmö ma nazionale maggiore bosniaco, è stato eletto miglior giovane e miglior difensore dell'Allsvens ...