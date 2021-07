(Di mercoledì 21 luglio 2021) PAVIA (ITALPRESS) – L’ICSdi Pavia ha ospitato Rino Rappuoli, definito dall’amministratore delegato Mario Melazzini “un potenziale premio Nobel in vaccinologi”. Rappuoli, microbiologo, nel 2005 ha ricevuto la meda d’oro al merito della Sanità Pubblica, mentre il primo giugno scorso è stato insignito dell’alta onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, per il suo impegno nel campo delle ricerche sugli anticorpi monoclonali, una delle armi più promettentila lotta al.Rappuoli ha annunciato una sorta di bazooka anti: “Noi abbiamo sviluppato un ...

Advertising

MasterblogBo : PAVIA (ITALPRESS) – L’ICS Maugeri di Pavia ha ospitato Rino Rappuoli, definito dall’amministratore delegato Mario M… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Agli Istituti Maugeri si celebra la ricerca e nuova arma contro covid -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Agli Istituti Maugeri si celebra la ricerca e nuova arma contro covid - - CorriereCitta : Agli Istituti Maugeri si celebra la ricerca e nuova arma contro covid - ItaliaNotizie24 : Agli Istituti Maugeri si celebra la ricerca e nuova arma contro covid -

Ultime Notizie dalla rete : Agli Istituti

Giornale di Puglia

... ma accedere con piena cognizionestrumenti della giustizia alternativa come l'arbitrato ... presidente della FEBAF, la federazione che aggrega la generalità deglibancari assicurativi e ...Un'altra alternativa Insomma, gliTecnici Superiori già danno ottimi risultati. La legge, ... Secondo l'ultimo dato disponibile (2019), solo il 27,4 per cento degli iscrittiIts è infatti ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Anziani e pensionati che desiderano aderire al servizio di vigilanza possono presentare domanda in Comune entro il 6 settembre ...