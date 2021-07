Addio Pes, si chiamerà eFootball e sarà gratuito su tutte le piattaforme (Di mercoledì 21 luglio 2021) Svolta epocale nel mercato videoludico calcistico. Konami congeda lo storico marchio Pes (principale antagonista di Fifa) e annuncia eFootball. La principale novità riguarda la sua diffusione: non esisteranno più copie fisiche ma sarà un free-to-play scaricabile su tutte le piattaforme disponibili. Alcune modalità di gioco saranno invece disponibili come DLC a pagamento in futuro, ma le novità non finiscono qui. Oltre alla controparte su Android e iOS, arriva anche il cross-platform, ossia la possibilità di sfidare avversari su piattaforme diverse. L’uscita è fissata a inizio in autunno con una prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Svolta epocale nel mercato videoludico calcistico. Konami congeda lo storico marchio Pes (principale antagonista di Fifa) e annuncia. La principale novità riguarda la sua diffusione: non esisteranno più copie fisiche maun free-to-play scaricabile suledisponibili. Alcune modalità di gioco saranno invece disponibili come DLC a pagamento in futuro, ma le novità non finiscono qui. Oltre alla controparte su Android e iOS, arriva anche il cross-platform, ossia la possibilità di sfidare avversari sudiverse. L’uscita è fissata a inizio in autunno con una prima ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Addio a PES, Konami lancia eFootball: il nuovo gioco di calcio sarà free to play - CursedMattia : RT @DeugemoTwo: Addio #PES, il gioco cambia nome e diventa solamente #eFootball: free-to-play per tutti, console, PC e mobile. Questa sì c… - sportface2016 : La svolta di Konami: addio #Pes? - cosimofcj : RT @TuttoMercatoWeb: Addio a PES, Konami lancia eFootball: il nuovo gioco di calcio sarà free to play - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Addio a PES, Konami lancia eFootball: il nuovo gioco di calcio sarà free to play -