Addio Pes | il nuovo gioco Konami si chiama eFootball e sarà gratis

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Foto:Pes, alias Pro Evolution Soccer:ha ufficialmente voltato pagina e ha scelto comenome del futuro capitolo del titolo di simulazione calcistica il semplice, che già appariva sulle copertine assieme a Pes da due anni. L’appuntamento è per il prossimo autunno, con testimonial l’argentino Leo Messi e il brasiliano Neymar Jr., scelti come ambasciatori globali mentre gli spagnoli Andrés Iniesta e Gerard Piqué sono stati coinvolti nello sviluppo nel ruolo di consulenti per iloffensivo e difensivo.ha confermato diverse ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Pes

! ' Abbiamo superato i limiti die siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale. Per simboleggiare l'inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato ...Svolta epocale nel mercato videoludico calcistico. Konami congeda lo storico marchio(principale antagonista di Fifa ) e annuncia eFootball . La principale novità riguarda la sua diffusione: non esisteranno più copie fisiche ma sarà un free - to - play scaricabile su tutte le ...Nell'eterna lotta tra FIFA e PES per contendersi lo scettro di miglior videogame a tema calcistico, Konami ha deciso di cambiare totalmente le carte in tavola: dalla prossima stagione il tradizionale ...Konami elimina definitivamente PES e presenta eFootball: un free to play con multigiocatore cross play per ogni piattaforma (tranne Switch).