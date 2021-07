Accusato di violenza sessuale e agli arresti domiciliari per due anni e mezzo: assolto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un castello di accuse, dalla violenza sessuale alla detenzione di materiale pedopornografico, che hanno costretto un uomo agli arresti domiciliari per oltre due anni e mezzo. Tutto però è crollato come neve al sole. La seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Roberto Murgia, a latere Stefania Gallì ed Elisabbetta Villa, ha assolto Ignazio il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un castello di accuse, dallaalla detenzione di materiale pedopornografico, che hanno costretto un uomoper oltre due. Tutto però è crollato come neve al sole. La seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Roberto Murgia, a latere Stefania Gallì ed Elisabbetta Villa, haIgnazio il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

