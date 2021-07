A Tokyo 2020 la nazionale dei rifugiati: ecco gli gli atleti del “Paese che non c’è” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono una trentina, scampati a guerre e dittature e andranno ai Giochi grazie alla squadra nata per le Olimpiadi del 2016. Le loro storie Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono una trentina, scampati a guerre e dittature e andranno ai Giochi grazie alla squadra nata per le Olimpiadi del 2016. Le loro storie

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - fattoquotidiano : Tokyo 2020, il direttore della cerimonia rimosso dall’incarico alla vigilia delle Olimpiadi: “Fece battute antisemi… - ferro_fabiano : RT @repubblica: ?? Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di inaugurazione: scherzo' sulla Shoah - superabileinail : #OlimpiadiTokyo: i giochi inizieranno venerdì 23 luglio e si chiuderanno l’8 agosto. Le #Paralimpiadi invece si ter… -