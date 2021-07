A Palermo Il Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo dedicato a Giuni Russo Virzì Ugl | “Giusto tributo”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La Commissione toponomastica del Comune diha disposto che venga apposta una targa in marmo in memoria dinelle immediate vicinanze deldi, il luogo dove la cantante si esibì giovanissima agli esordicarriera. “Riteniamo sia un bel segnale nei confronti di una grande artista ... L'articolo UGL SICILIA.

