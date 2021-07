A Montella il nuovo terminal bus dell’Air per l’utenza dell’Alta Irpinia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sarà presentato domani, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 11:30 presso la casa comunale di Montella il progetto del nuovo terminal Bus dell’Air, con parcheggio, sale d’aspetto, ristori, info point e servizi igienici, che abbraccerà l’intero territorio dell’Alta Irpinia, mostrando così una volontà da parte dell’azienda di trasporti irpini di andare incontro alle esigenze delle aree interne. Quello di Montella è il terzo nuovo terminal Bus dell’Air, dopo quello di Avellino e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sarà presentato domani, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 11:30 presso la casa comunale diil progetto delBus, con parcheggio, sale d’aspetto, ristori, info point e servizi igienici, che abbraccerà l’intero territorio, mostrando così una volontà da parte dell’azienda di trasporti irpini di andare incontro alle esigenze delle aree interne. Quello diè il terzoBus, dopo quello di Avellino e ...

