A maggio in calo il fatturato dell’industria (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A maggio l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dell’1% su base mensile. Il calo è determinato dall’andamento del mercato interno (-1,9%) mentre si rileva un moderato incremento su quello estero (+0,7%). Nella media del trimestre marzo-maggio l’indice complessivo è cresciuto del 4,7% rispetto al trimestre precedente.Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a maggio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per l’energia (+5,6%), i beni di consumo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dell’1% su base mensile. Ilè determinato dall’andamento del mercato interno (-1,9%) mentre si rileva un moderato incremento su quello estero (+0,7%). Nella media del trimestre marzo-l’indice complessivo è cresciuto del 4,7% rispetto al trimestre precedente.Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, agli indici destagionalizzati delsegnano un aumento congiunturale per l’energia (+5,6%), i beni di consumo ...

Advertising

zazoomblog : A maggio in calo il fatturato dellindustria - #maggio #fatturato #dellindustria - blogsicilia : #notizie #sicilia A maggio in calo il fatturato dell’industria - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A maggio in calo il fatturato dell’industria - - CorriereCitta : A maggio in calo il fatturato dell’industria - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A maggio l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminui… -