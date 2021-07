A luglio si prevede un’impennata del turismo domestico. Dodici milioni gli italiani in vacanza, due milioni più del 2019 (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Si prepara un luglio da record per il turismo domestico. A prevederlo una indagine di CNA turismo e Commercio condotta tra i propri associati di tutta Italia. Dalla quale risulta che a fine mese avranno pernottato nelle strutture ricettive nazionali non meno di 12 milioni di italiani. Ovviamente, Covid nelle sue diverse varianti permettendo. L’indagine sottolinea come i 12 milioni di turisti italiani segnino un incremento quasi del 20 per cento rispetto al dato del 2019, precedente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Si prepara unda record per il. Arlo una indagine di CNAe Commercio condotta tra i propri associati di tutta Italia. Dalla quale risulta che a fine mese avranno pernottato nelle strutture ricettive nazionali non meno di 12di. Ovviamente, Covid nelle sue diverse varianti permettendo. L’indagine sottolinea come i 12di turistisegnino un incremento quasi del 20 per cento rispetto al dato del, precedente ...

Advertising

Internazionale : Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia cost… - PressSardegna : Continua a Fertilia anche per questo weekend (23, 24, 25 luglio) la rassegna gastronomica che prevede l'offerta di… - FuocoCinaIT : Il 20 luglio l’AIE ha dichiarato che sulla base degli attuali pacchetti di stimolo per l’economia promossi da vari… - FiXMunRoma : RT @S_Giacomoni: -10? Il #PNRR che l’Italia ???? ha presentato all’Ue ???? prevede che entro 31 luglio 2021 sia emanata la #leggedelega per l’a… - FI_NewSs : RT @S_Giacomoni: -10? Il #PNRR che l’Italia ???? ha presentato all’Ue ???? prevede che entro 31 luglio 2021 sia emanata la #leggedelega per l’a… -