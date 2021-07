A casa senza stipendio. La cura di Confindustria per chi non si vaccina. Viale dell’Astronomia al solito ordina. Ma sulla proposta è già polemica (Di mercoledì 21 luglio 2021) E così Carlo Bonomi (nella foto) si scopre più macroniano di Macron. Mentre si discute sulla via italiana all’utilizzo del green pass, sotto il pressing dei dati che indicano un aumento dei contagi legati alle varianti e un sensibile aumento delle persone ricoverate, Confindustria gioca d’anticipo. Per garantire la tutela dei lavoratori si potrebbe richiedere la presentazione del green pass ai dipendenti che, nel caso non lo abbiano, potrebbero essere spostati ad altra mansione o essere sospesi, con impatto anche sulla retribuzione. E’ l’ipotesi contenuta in una mail interna inviata dal direttore generale di Confindustria, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) E così Carlo Bonomi (nella foto) si scopre più macroniano di Macron. Mentre si discutevia italiana all’utilizzo del green pass, sotto il pressing dei dati che indicano un aumento dei contagi legati alle varianti e un sensibile aumento delle persone ricoverate,gioca d’anticipo. Per garantire la tutela dei lavoratori si potrebbe richiedere la presentazione del green pass ai dipendenti che, nel caso non lo abbiano, potrebbero essere spostati ad altra mansione o essere sospesi, con impatto ancheretribuzione. E’ l’ipotesi contenuta in una mail interna inviata dal direttore generale di, ...

