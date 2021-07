A Batumi il Trio associato promette l’Ue. E il Cremlino…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In Europa orientale c’è voglia di Unione. Lunedì i presidenti di Georgia, Moldavia e Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui reiterano l’impegno condiviso per traghettare le rispettive nazioni, assieme, nel. I leader stavano partecipando alla conferenza internazionale di, sulla costa georgiana del Mar Nero. E il presidente del Consiglio europeo Charles Michel era lì a fiancheggiarli, simbolicamente e fisicamente. I tre Paesi hanno formato il cosiddetto “” per aiutarsi vicendevolmente nel processo di integrazione con. Un processo politico, geopolitico e ...