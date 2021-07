26 miliardi di dollari dalle case farmaceutiche per chiudere la "crisi degli oppioidi" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il patteggiamento chiude circa 4 mila cause federali intentate per il decesso di pazienti ai quali erano stati prescritti con troppa disinvoltura farmaci che li hanno condotto alla dipendenza e poi alla morte Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il patteggiamento chiude circa 4 mila cause federali intentate per il decesso di pazienti ai quali erano stati prescritti con troppa disinvoltura farmaci che li hanno condotto alla dipendenza e poi alla morte

Advertising

carlopao86 : RT @RaiNews: La 'crisi degli oppioidi' ha causato oltre mezzo milione di morti negli Stati Uniti negli ultimi vent'anni - RaiNews : La 'crisi degli oppioidi' ha causato oltre mezzo milione di morti negli Stati Uniti negli ultimi vent'anni - 29luglio1971 : RT @SarahRi30694280: Ursula von der Leyen, capo dell'UE e principale acquirente di vaccini #Corona per miliardi di dollari delle tue tasse,… - alportog : RT @negromanten1: Bisogna capire che si sono giocati tutto, peggio che in guerra, sono in gioco equilibri internazionali, miliardi di dolla… - ClassistaC : RT @negromanten1: Bisogna capire che si sono giocati tutto, peggio che in guerra, sono in gioco equilibri internazionali, miliardi di dolla… -