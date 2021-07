180 milioni di dollari per far crescere la fintech italiana per gestire le spese aziendali (Di mercoledì 21 luglio 2021) A sinistra Mariano Dima, presidente di Soldo. A destra Carlo Gualandri, fondatore e CEO di Soldo (fonte: ufficio stampa Soldo)La fintech Soldo, azienda inglese ma dal cuore italiano, ha appena annunciato un nuovo round di investimenti per 180 milioni di dollari. Una cifra ragguardevole nel settore dello spend management, che servirà ad alimentare la crescita. A partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro, con almeno 100 nuove posizioni in arrivo in Italia. Questo round (serie C) è stata guidato da Temasek, uno dei principali investitori globali con un portafoglio che include Adyen, Dell, Paypal e Visa. Il round è stato partecipato da ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) A sinistra Mariano Dima, presidente di Soldo. A destra Carlo Gualandri, fondatore e CEO di Soldo (fonte: ufficio stampa Soldo)LaSoldo, azienda inglese ma dal cuore italiano, ha appena annunciato un nuovo round di investimenti per 180di. Una cifra ragguardevole nel settore dello spend management, che servirà ad alimentare la crescita. A partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro, con almeno 100 nuove posizioni in arrivo in Italia. Questo round (serie C) è stata guidato da Temasek, uno dei principali investitori globali con un portafoglio che include Adyen, Dell, Paypal e Visa. Il round è stato partecipato da ...

Advertising

CurzioRaffaele : RT @ARIZONA49: @borghi_claudio Vorrei ricordare che il PD ha preso non 49 ma 180 milioni di € a fronte di una documentazione di 18 milioni… - MilanoFinanza : Soldo raccoglie 180 milioni in un round di finanziamento record - gingkoedizioniV : RT @ARIZONA49: @borghi_claudio Vorrei ricordare che il PD ha preso non 49 ma 180 milioni di € a fronte di una documentazione di 18 milioni… - Ambrakey1 : RT @ARIZONA49: @borghi_claudio Vorrei ricordare che il PD ha preso non 49 ma 180 milioni di € a fronte di una documentazione di 18 milioni… - CoretoMario : RT @ARIZONA49: @borghi_claudio Vorrei ricordare che il PD ha preso non 49 ma 180 milioni di € a fronte di una documentazione di 18 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : 180 milioni Soldo diventa un unicorno. Il fondatore: "Ho dovuto barare perché mercato e investitori non capivano quello che facevamo" C'è un unicorno che si chiama Soldo. La startup fondata nel 2015 da Carlo Gualandri ha chiuso negli scorsi giorni un round di investimento di serie C dal valore di 180 milioni di dollari guidato dal fondo sovrano di Singapore, Temasek, che ne porta il valore oltre il miliardo di dollari. Soldo fornisce alle aziende una piattaforma di amministrazione e un conto ...

Synology lancia gli hard disk SAS enterprise: fino a 2,5 milioni di ore di lavoro e 180 unità in un unico server ... che si attesta sulle 2,5 milioni di ore e un carico di lavoro costante di 550 TB all'anno , nonché la possibilità di scalare fino a 180 unità su una SAN come Synology SA. Detto in termini semplici, ...

Soldo raccoglie 180 milioni in un round di finanziamento record Milano Finanza Soldo, la fintech italo-britannica chiude un round da 180 milioni di dollari Soldo, la fintech he ha sedi a Londra, Dublino, Milano e Roma fondata e guidata da Carlo Gualandri chiude un round da 180 milioni di dollari ...

Anziani non autosufficienti, nasce un patto per l'assistenza Associazioni, sindacati e politica insieme per arrivare a una grande riforma. I ministri Orlando e Speranza: le risorse del Pnrr vadano ai più fragili. Gori: bisogna superare la frammentazione ...

C'è un unicorno che si chiama Soldo. La startup fondata nel 2015 da Carlo Gualandri ha chiuso negli scorsi giorni un round di investimento di serie C dal valore didi dollari guidato dal fondo sovrano di Singapore, Temasek, che ne porta il valore oltre il miliardo di dollari. Soldo fornisce alle aziende una piattaforma di amministrazione e un conto ...... che si attesta sulle 2,5di ore e un carico di lavoro costante di 550 TB all'anno , nonché la possibilità di scalare fino aunità su una SAN come Synology SA. Detto in termini semplici, ...Soldo, la fintech he ha sedi a Londra, Dublino, Milano e Roma fondata e guidata da Carlo Gualandri chiude un round da 180 milioni di dollari ...Associazioni, sindacati e politica insieme per arrivare a una grande riforma. I ministri Orlando e Speranza: le risorse del Pnrr vadano ai più fragili. Gori: bisogna superare la frammentazione ...