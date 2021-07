10 anni di carcere per Nicola Cosentino, ecco il perchè l’Appello rincara la pena (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia, è stato condannato a dieci anni di carcere dalla Corte di Appello di Napoli. ecco il perché. Nicola Cosentino ex sottosegretario all’Economia sotto il governo Berlusconi, viene accusato di aver stretto un accordo con il clan dei casalesi per ottenere l’appoggio elettorale in cambio di alcuni favori ai camorristi. Viene condannato a novembre del 2016 a 9 anni di carcere in primo grado dal tribunale di Caserta. Ora l’Appello rincara la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021), ex sottosegretario all’Economia, è stato condannato a diecididalla Corte di Appello di Napoli.il perché.ex sottosegretario all’Economia sotto il governo Berlusconi, viene accusato di aver stretto un accordo con il clan dei casalesi per ottenere l’appoggio elettorale in cambio di alcuni favori ai camorristi. Viene condannato a novembre del 2016 a 9diin primo grado dal tribunale di Caserta. Orala ...

Advertising

amnestyitalia : #Pegasus Il giornalista marocchino Omar Radi è stato condannato a sei anni di carcere per reati di spionaggio e stu… - ilpost : Ikram Nazih è una studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco, condannata a più di 3 anni di carcere per oltra… - pietroraffa : Mi piacerebbe ci fosse maggiore attenzione, mediatica e politica, sulla vicenda di #IkramNazih, cittadina italo-mar… - badpag73 : RT @launellGb: Il Ministro dell’Interno britannico propone carcere per immigrati illegalmente (fino a 4 anni) ed ergastolo per i trafficant… - Carlitosmeola1 : RT @petergomezblog: Concorso esterno, ex senatore di #ForzaItalia Antonio #D’Alì condannato in appello a 6 anni: “Era a disposizione dei Me… -