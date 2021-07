Zone rosse, spunta l'atto: il decreto c'era ma Conte non lo firmò (Di martedì 20 luglio 2021) Agli atti dell'indagine della Procura di Bergamo la bozza di decreto che avrebbe permesso di chiudere Nembro e Alzano Lombardo in Val Seriana. Poi l'idea venne scartata Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Agli atti dell'indagine della Procura di Bergamo la bozza diche avrebbe permesso di chiudere Nembro e Alzano Lombardo in Val Seriana. Poi l'idea venne scartata

matteosalvinimi : Chi da giorni parla di multe, chiusure, divieti e zone rosse (ieri solo 3 morti e il 98% dei letti di terapia inten… - meb : Per evitare nuove zone rosse avanti con #GreenPass e vaccini. Il mio intervento a @InOndaLa7 su @La7tv - ItaliaViva : Che io non stia dalla stessa parte di Salvini lo dimostra il dibattito sul #GreenPass: io sto con #Macron non con…

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Zone rosse , spunta l'atto: il decreto c'era ma Conte non lo firmò Per il resto il decreto non faceva che aggiungere i due Comuni all'elenco già scritto nelle zone rosse disposte qualche giorno prima. Perché di questa bozza non se ne fece nulla? Perché si preferì ...

Palermo, enoteca apre solo ai vaccinati: 'No vax no drink' - Arrivano insulti online Nell'avviso affisso all'esterno del locale i gestori ricordano che ancora il pericolo n on è scampato e 'le nuove restrizioni adottate da alcuni P aesi dimostrano che nuovi lockdown e zone rosse non ...

Covid, in Italia aumentano i contagi. Focolai e zone rosse: dove sono Sky Tg24 G20, esercitazione anti-terrorismo a Napoli: simulato attacco con ostaggi Simulata una esercitazione antiterrorismo oggi a Napoli, in vista del vertice del G20 sul Clima e l’Ambiente che vedrà in città i ministri dei 20 ...

