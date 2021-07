Zona gialla, il governo trova il trucco per chiudere ancora (Di martedì 20 luglio 2021) Non che avessero mai smesso, ma a risacca, nel caldo più sfinente, dopo sedici mesi di tortura riemergono; tornano “con più fame che pria” lettori, amici, semplici conoscenti che ti aggrediscono: “Tu! Sì, tu! Che sai le cose: che ne dici? Ci chiuderanno? Ci faranno vaccinare tutti? E il green pass, lo imporranno il green pass? Rispondi!”. Allora tu, sì, proprio tu, che non sai una beneamata minchia perché nel gran casino nazionale l’unica cosa certa è quella che non c’è, tu, sì proprio tu vorresti sottrarti e perché non ne puoi più di fare l’aruspice formato Bignami e perché non ne puoi più per affari tuoi – fa caldo, sei stanco, vorresti uno straccio di mare pure tu, vorresti fuggire via, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 luglio 2021) Non che avessero mai smesso, ma a risacca, nel caldo più sfinente, dopo sedici mesi di tortura riemergono; tornano “con più fame che pria” lettori, amici, semplici conoscenti che ti aggrediscono: “Tu! Sì, tu! Che sai le cose: che ne dici? Ci chiuderanno? Ci faranno vaccinare tutti? E il green pass, lo imporranno il green pass? Rispondi!”. Allora tu, sì, proprio tu, che non sai una beneamata minchia perché nel gran casino nazionale l’unica cosa certa è quella che non c’è, tu, sì proprio tu vorresti sottrarti e perché non ne puoi più di fare l’aruspice formato Bignami e perché non ne puoi più per affari tuoi – fa caldo, sei stanco, vorresti uno straccio di mare pure tu, vorresti fuggire via, ...

