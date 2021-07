Zona Euro | diminuisce il surplus delle partite correnti a maggio

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dila bilanciadell’Areachiude con undi 11,7 miliardi di, in diminuzione rispetto all’avanzo di 22,1 miliardi di aprile. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 4,3 miliardi rispetto ai 31,4 miliardi precedenti. È quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 6 miliardi e quella dei beni di 25 miliardi, mentre la partita dei redditi primari evidenzia un disavanzo di 5 miliardi e quella dei redditi secondari di 14 ...

Nel mese di maggio la bilancia delle partite correnti dell'Area chiude con un surplus di 11,7 miliardi di, in diminuzione rispetto all'avanzo di 22,1 miliardi di aprile. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 4,3 miliardi rispetto ai 31,4 miliardi precedenti. È quanto ha rilevato dalla ...