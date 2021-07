Zola: “C’è equilibrio tra le big del campionato. Il Cagliari può essere una sorpresa” (Di martedì 20 luglio 2021) Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari e Chelsea, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla prossima stagione di Serie A: “Sarà aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi. Favorita? L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire. La sorpresa? Se ci fosse ancora De Zerbi, direi il Sassuolo. Ma con il cambio tecnico non so. Mi auguro il mio Cagliari dopo una stagione in cui mi ha fatto un po’ tremare”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Gianfranco, ex attaccante die Chelsea, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla prossima stagione di Serie A: “Sarà aperta, molto incerta. Vedotra le grandi. Favorita? L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire. La? Se ci fosse ancora De Zerbi, direi il Sassuolo. Ma con il cambio tecnico non so. Mi auguro il miodopo una stagione in cui mi ha fatto un po’ tremare”. FOTO: Twitter ...

