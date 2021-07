Zaniolo, l’ex (incinta) Sara accusa: «Mi ha bloccata su social e WhatsApp» (Di martedì 20 luglio 2021) Nicolò Zaniolo, l’ex (incinta e giunta quasi al termine della gravidanza) Sara Scaperrotta lancia accuse gravi nei confronti dell’attaccante della Roma. La ragazza, rimasta incinta prima della fine della storia con il giovane attaccante, su Instagram Stories lo accusa di averla bloccata. Manca davvero poco alla nascita di Tommaso, il bambino che Sara Scaperrotta porta in grembo. La ragazza, però, ha accusato il suo ex, Nicolò Zaniolo, di essersi ‘smarcato’ dalle sue responsabilità genitoriali. «È quasi arrivato il momento. ... Leggi su attualitavip.myblog (Di martedì 20 luglio 2021) Nicolòe giunta quasi al termine della gravidanza)Scaperrotta lancia accuse gravi nei confronti dell’attaccante della Roma. La ragazza, rimastaprima della fine della storia con il giovane attaccante, su Instagram Stories lodi averla. Manca davvero poco alla nascita di Tommaso, il bambino cheScaperrotta porta in grembo. La ragazza, però, hato il suo ex, Nicolò, di essersi ‘smarcato’ dalle sue responsabilità genitoriali. «È quasi arrivato il momento. ...

