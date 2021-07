Zaniolo | la rabbia della ex in dolce attesa | “ogni mio tentativo di contatto è stato vano”

(Di martedì 20 luglio 2021) Sara Scaperrotta, ex di Nicolòche ha annunciato la sua gravidanza a relazione oramai conclusa, sbotta e esterna tutta la sua. L’annunciogravidanza era già di per séburrascoso: Sara Scaperrotta, ex di Nicolò, era rimasta incinta ma oramai era giàannunciato il terminestoria. Come gestire tutto ciò? L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo rabbia

Tiscali.it

Parole accorate, non prive di, che non lasciano spazio a interpretazioni diverse: il ... si tratta del calciatore della Roma Nicolò. A vergare quello che appare un ultimo disperato ...Mourinho ha deciso di mandare in campoad inizio ripresa, schierandolo largo a destra nel ... voglia,, entusiasmo e motivazioni massimali. Ha giocato 45 minuti molto buoni, non ha avuto ...Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo che ha annunciato la sua gravidanza a relazione oramai conclusa, sbotta e esterna tutta la sua rabbia.Parole accorate, non prive di rabbia, che non lasciano spazio a interpretazioni ... si tratta del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. A vergare quello che appare un ultimo disperato appello ...