Zaniolo: la famiglia contro la ex fidanzata incinta? I retroscena «L’hanno buttata fuori di casa» (Di martedì 20 luglio 2021) Sara Scaperrotta, ex fidanzata attualmente incinta di Nicolò Zaniolo, ha tentato di tendere un ramoscello d’ulivo al calciatore, a poche settimane prima del parto. Ma cosa era successo e perché si sono lasciati? Scopriamo i retroscena legati alla famiglia dei due futuri giovanissimi genitori. Leggi anche: Sara Scaperrotta, chi è l’ex di Nicolò Zaniolo? Età, incinta,… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021) Sara Scaperrotta, exattualmentedi Nicolò, ha tentato di tendere un ramoscello d’ulivo al calciatore, a poche settimane prima del parto. Ma cosa era successo e perché si sono lasciati? Scopriamo ilegati alladei due futuri giovanissimi genitori. Leggi anche: Sara Scaperrotta, chi è l’ex di Nicolò? Età,,… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

faustomamberti : Non sono Barella, ne Zaniolo. Mi scuso con il mondo per non aver fatto figli e per non aver creato una famiglia. - settimo771 : Genitori che hanno abbandonato famiglia e figli però si sentono in diritto di giudicare #Zaniolo - lactosefree96 : @martina20047130 Ma infatti ho detto che è inutile che le persone continuiano a fare i paragoni con i due perché no… - Patty_Scermino : @MartyCippy Ho avuto anche io questa impressione. Deve essere un tipo abbastanza tosto. A sto punto meglio che la… - lactosefree96 : Paragonare Zaniolo a Barella non ha senso perché sono due situazioni diverse. Barella i figli li ha fortemente volu… -