Zaniolo, la ex Sara Scaperrotta: "Giunta al termine della gravidanza ma Nicolò ha alzato un muro, mi ha bloccato ovunque" (Di martedì 20 luglio 2021) A ridosso del parto e dopo mesi di silenzio Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, incinta del loro bimbo Tommaso, si è sfogata sui social. "È quasi arrivato il momento. Sono Giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà il principio del viaggio più bello, emozionante, serio e impegnativo della mia vita", ha esordito lei. Poi ha spiegato: "Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, dopo mesi di ..."

