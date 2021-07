Zaniolo | la denuncia dell’ex incinta | “Mi ha bloccata ovunque”

(Di martedì 20 luglio 2021), ladella sua exSara Scaperrotta sul suo profilo Instagram: “Mi ha”. Nicolò, la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta (via social)Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata di Nicolò, ha deciso di parlare della situazione difficile tra lei e il calciatore della Roma dopo diversi mesi di silenzio. Diverso tempo fa i due sono stati protagonisti di una vicenda davvero scottante. Qualche mese fa infatti si venne a sapere che Sara erae che il giocatore aveva deciso comunque di troncare la relazione con lei. ...

Commenta per primo Benedettavittima di Catcalling, più comunemente come molestia di strada . E' quello che è successo alla sorella di Nicolò in pieno giorno, comelei stessa sui social: 'Dopo l'ennesima volta ...Benedettavittima di Catcalling , l'ultima frontiera della violenza di genere, conosciuto più ... E' quello che è successo alla sorella di Nicolò in pieno giorno, comelei stessa sui ...Sara Scaperrotta è al nono mese di gravidanza. Dopo mesi di silenzio accusa il calciatore: "Tra poco partorisco e non mi risponde" ...