Zaniolo | dure accuse della sua ex | “Pesa l’assenza della figura paterna”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo dure

Leggo.it

- - > Leggi Anche Nicolònon lascia i social e la sua ex mostra il pancino Sono parolequelle di Sara, ma non rabbiose. Traspaiono piuttosto amarezza e delusione quando scrive: 'Non ho ...... come sefosse scomparso da un momento all'altro. Ed è in sostanza quanto conferma dopo, ... Frasi, a cui sicuramente seguirà una risposta del 22enne di Massa, che dovrà raccontare la sua ...Per Mourinho, quelle partite erano allenamenti: per questo le ha celato a tutti, giornalisti e tifosi. Se c’è però una cosa che ad oggi non ha soddisfatto Mourinho è il mercato, che però inizia a mouv ...Nicolò Zaniolo fidanzata: agli sgoccioli della gravidanza, l'ex fidanzata del calciatore ha rilasciato parole dure verso Nicolò, padre del bambino ...