Whirlpool Napoli | gli operai bloccano i treni Tav | poi le auto Sgambati Uil | La città ci scusi | ma protesta giusta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 luglio 2021) Circa 200 i lavoratori dellahanno bloccato per pochi minuti i binari deiad Alta Velocita alla Stazione centrale di. Glihanno esposto striscioni e scandito slogan contro la multinazionale americana. Il corteo si è poi spostato nel grande atrio della stazione per dirigersi, infine, in piazza Garibaldi dove è tuttora in corso (ore 11,15) un blocco stradale. “Ci possiamo solo scusare per i disagi – ha affermato iovanni, segretario generale della Uil Campania commentando lanella Stazione Centrale didei lavoratori della ...