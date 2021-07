Whirlpool, lavoratori bloccano i binari dei treni ad Alta Velocità: slogan e striscioni contro l’azienda (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono circa 200 i lavoratori della Whirlpool che da qualche minuto hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocitá alla Stazione centrale di Napoli. Gli operai espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale americana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono circa 200 idellache da qualche minuto hanno bloccato ideiadVelocitá alla Stazione centrale di Napoli. Gli operai espongonoe scandisconola multinazionale americana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

