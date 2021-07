Whirlpool, i lavoratori bloccano i binari della stazione centrale di Napoli (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Blitz alla stazione centrale di Napoli dove circa 200 lavoratori della Whirlpool stanno occupando i binari. Una protesta eclatante per contestare fortemente i licenziamenti annunciati dalla multinazionale americana. Whirlpool, i lavoratori bloccano i binari Come riportato da Napoli Today gli operai “in circa 200, hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocità. Espongono striscioni e scandiscono slogan contro Whirlpool”. Ricordiamo che il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Blitz alladidove circa 200stanno occupando i. Una protesta eclatante per contestare fortemente i licenziamenti annunciati dalla multinazionale americana., iCome riportato daToday gli operai “in circa 200, hanno bloccato idei treni ad Alta Velocità. Espongono striscioni e scandiscono slogan contro”. Ricordiamo che il ...

