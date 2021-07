Wec, dopo la 6 ore di Monza: Alex Wurz, 'Toyota carica per Le Mans' (Di martedì 20 luglio 2021) L'ex pilota di F1 austriaco, due volte vincitore della 24 ore di Le Mans, analizza il successo di Toyota alla 6 ore di Monza , soffermandosi sul lavoro ancora necessario per evitare i contrattempi ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) L'ex pilota di F1 austriaco, due volte vincitore della 24 ore di Le, analizza il successo dialla 6 ore di, soffermandosi sul lavoro ancora necessario per evitare i contrattempi ...

salvao12 : RT @matteopittaccio: Gara super emozionante sebbene il WEC attuale sia ancora in fase di sviluppo. Finalmente però si sono visti dei passi… - matteopittaccio : Gara super emozionante sebbene il WEC attuale sia ancora in fase di sviluppo. Finalmente però si sono visti dei pas… - MauriRestelli : @Autodromo_Monza @FIAWEC @Official_CSAI @ACI_Italia #WEC #Monza #6HMonza ?????? '...La quiete dopo la tempesta' / '...… - DivaniDaCorsaF1 : RT @LuigiCalligari: Strepitosa rimonta della Ferrari #83 in classe GTE Am. Dopo essere partiti dal fondo della griglia adesso si giocano la… - Carlomrtz : RT @LuigiCalligari: Strepitosa rimonta della Ferrari #83 in classe GTE Am. Dopo essere partiti dal fondo della griglia adesso si giocano la… -