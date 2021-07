Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: le favorite. Sarà ancora Serbia-Italia? La Cina fa paura… (Di martedì 20 luglio 2021) Sono sostanzialmente cinque le super favorite per l’oro nel torneo olimpico di Tokyo di pallavolo femminile. Se si pensa ad una possibile vincitrice dell’oro a Cinque Cerchi difficile spostarsi da cinque nomi, Serbia, Cina, Stati Uniti, Brasile e Italia. Due, forse tre, le outsider che potrebbero inserirsi nella lotta per uno dei gradini più bassi del podio, Russia e Turchia, entrambe allenate da tecnici Italiani, e il Giappone, se non altro perché è la squadra di casa, seppure non avrà il supporto dei suoi tifosi. Al momento le quotazioni più alte sono per la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Sono sostanzialmente cinque le superper l’oro nel torneo olimpico didi pallavolo. Se si pensa ad una possibile vincitrice dell’oro a Cinque Cerchi difficile spostarsi da cinque nomi,, Stati Uniti, Brasile e. Due, forse tre, le outsider che potrebbero inserirsi nella lotta per uno dei gradini più bassi del podio, Russia e Turchia, entrambe allenate da tecnicini, e il Giappone, se non altro perché è la squadra di casa, seppure non avrà il supporto dei suoi tifosi. Al momento le quotazioni più alte sono per la ...

