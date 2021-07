Violazione di dati personali, l'Apss multata per 150mila euro (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scorso 9 giugno, il Garante per la protezione dei dati personali ha notificato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari una sanzione amministrativa di 150mila euro. Sanzione poi ridotta del ... Leggi su trentotoday (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scorso 9 giugno, il Garante per la protezione deiha notificato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari una sanzione amministrativa di. Sanzione poi ridotta del ...

