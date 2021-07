Vietri FdI | «Milioni di ricaduta su Taranto? Melucci fornisce dati di aziende consulenti di SailGp»

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 luglio 2021) Il sindaco ha fornito isullaeconomica della regata per la quale sono stati spesi 3di euro in favore die altri 350 mila euro circa per spese correlate. Unaeconomica, secondo, pari a tre volte l’investimento; 3350 mila euro moltiplicato per tre dovrebbe aver fatto ricadere sul territorio, come egli racconta, oltre 10di euro. Il dato comunicato, invece, dalle società di consulenza incaricate a fornire tale stima è di 6,8di dollari al cambio, quasi 5,8 ...