VIDEO Ritiro Palermo, squadra in campo: le immagini della seduta mattutina (Di martedì 20 luglio 2021) Lavoro di prevenzione per il Palermo questa mattina a San Gregorio Magno, sede del Ritiro pre-campionato: il VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ritiro Hysaj, ultrà ancora all'attacco: 'Verme, la Lazio è fascista' Non si placa l'ira degli ultras contro Elseid , 'reo' di aver cantato ' ' nel ritiro della . Esposto in serata uno striscione su un ponte della capitale con su scritto: 'Hysaj ...immortalato il video. ...

Gazzetta: Sarri amareggiato per il caso Hysaj - Bella ciao ...in Hysaj e compagni e anche nel tecnico Ph Carlo Hermann/KontroLab Le offese a Hysaj dopo il video ... Il terzino albanese è comunque apparso sorridente e impegnato nelle immagini del ritiro di Auronzo. ...

Osimhen incontra i tifosi del Napoli in ritiro: foto e video Corriere dello Sport Vlahovic allontana il mercato e avvisa la Fiorentina: "Rinnovo? Quando me lo offrono, firmo" Il futuro di Dusan Vlahovic può essere ancora alla Fiorentina. Nonostante le tante voci di mercato e i numerosi top club d'Europa interessati a lui per il futuro, il bomber serbo ha recentemente apert ...

Palermo, Filippi e quella frase da non ripetere Prima conferenza stampa per l’allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, dal ritiro di San Gregorio Magno. Come sempre accaduto fin dalla scorsa primavera, il tecnico di Partinico è apparso sicuro e con ...

