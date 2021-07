Viaggio in Grecia per 400 ragazzi, Farnesina: “Rischio sanitario” (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – L’Unità di crisi della Farnesina ha messo in guardia una società che ha organizzato un Viaggio in Grecia per 400 ragazzi italiani, con partenza il 27 luglio, dal “Rischio sanitario” presente nel Paese, a causa dei contagi dovuti alla variante Delta del covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – L’Unità di crisi dellaha messo in guardia una società che ha organizzato uninper 400italiani, con partenza il 27 luglio, dal “” presente nel Paese, a causa dei contagi dovuti alla variante Delta del covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

