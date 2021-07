Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021)DEL 20 LUGLIOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DALLA-FIUMICINO, UN INCENDIO STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA L’AEROPORTO E IL BIVIO CON LA A12-TARQUINIA VERSO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER LA PROBABILE PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CI SONO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ...