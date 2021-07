Verso il nuovo decreto Covid, le Regioni: zone gialle con 15% sulle terapie intensive. Green pass per i ristoranti fuori dalla zona bianca (Di martedì 20 luglio 2021) Nella trattativa sul nuovo decreto Covid atteso a breve, le Regioni spingono per aumentare le soglie di ricoveri perché scattino le prime zone gialle. I governatori hanno chiesto oggi al governo di portare al 15% la soglia minima di occupazione delle terapie intensive e al 20% per i reparti Covid perché vengano meno i criteri per la zona bianca. A proposito di zone, la richiesta delle Regioni, riunitesi oggi in Conferenza, è anche quella di ridurre il numero delle aree di ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Nella trattativa sulatteso a breve, lespingono per aumentare le soglie di ricoveri perché scattino le prime. I governatori hanno chiesto oggi al governo di portare al 15% la soglia minima di occupazione dellee al 20% per i repartiperché vengano meno i criteri per la. A proposito di, la richiesta delle, riunitesi oggi in Conferenza, è anche quella di ridurre il numero delle aree di ...

